伊勢神宮の式年遷宮に向けて、神様に奉納する御神宝。伊勢神宮・外宮にある「せんぐう館」では、奉納される刀剣の原料や技術の継承に焦点を当てた企画展が開かれています。伊勢神宮の式年遷宮に向けて、職人たちによって調製が進められる御装束神宝のうち、太刀や鉾といった刀剣には合わせて約1.8トンもの玉鋼が必要となります。今回の展示では、刀剣類の原料となる「玉鋼」の母体「けら」に焦点を当て、御神宝の調製に必要な素材