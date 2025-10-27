高校生が発行した学校新聞の出来栄えを競う「高校新聞コンクール」の表彰式が、25日、三重県総合文化センターで開かれました。高校生の新聞編集の技術向上や、学校同士の交流などを目的に毎年開かれている大会で、今年は県内の11校が参加しました。去年9月からの1年間に発行した学校新聞を対象に、生徒が中心の新聞になっているかや、記事の割り振りやレイアウト、多角的に取材できているかなどが審査されました。その結果、伊賀市