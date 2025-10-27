夢の花園を目指す、全国高校ラグビー三重県大会の準決勝が熊野市で行われ、四日市工業と朝明が決勝進出を決めました。準決勝の第1試合は、四日市工業がフォワードのパワーを活かし、38対0で木本・熊野青藍を破って決勝進出。第2試合は、朝明がハードワークで四日市農芸をかく乱し、81対0で決勝進出を決めました。9年連続で同じ決勝カードになった三重県大会。去年の決勝は、朝明と四日市工業の両校優勝で、抽選の結果、朝明が花園