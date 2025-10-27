視覚に障がいがある人が、助手席からの指示にしたがって車を運転し、ゴールを目指すブラインドラリーの大会が、25日と26日の2日間、三重県鳥羽市で開かれました。障がいの有無に関わらず参加できる新しいモータースポーツとして始まったもので、大阪府での開催に続いて2回目の開催となった今回の大会には、県内外から21人が参加しました。競技は、アイマスクをした状態のドライバーが助手席のパートナーの指示にしたがって、ハンド