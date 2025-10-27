来年春のセンバツ甲子園につながる秋の高校野球東海大会の準決勝が、25日、愛知県で行われ、三重高校が決勝進出を決め、8年ぶりのセンバツ出場をほぼ確実にしました。秋の三重県大会で優勝した三重高校は、静岡1位で今年夏の甲子園にも出場した聖隷クリストファーと対戦しました。2点を追う三重は2回裏、2アウト2塁の場面で7番・キャプテンの大西が左中間を抜けるタイムリー3ベースヒットで1点を返すと、続く8番・猿木もレフト前へ