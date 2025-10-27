27日朝、仙北市の角館高校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、27日午前8時ごろ、仙北市角館町細越町の国道341号を車で走っていた50代の女性が、道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約80センチだったということです。近くの民家までは約50メートル、角館高校までは約100メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。