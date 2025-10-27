路地裏から文化を発信して、まちの活性化につなげようと、コーヒーやスイーツなどの店が集まったマルシェが、25日、三重県津市内で開かれ、朝から大勢の人でにぎわいました。このイベントは、津市東丸之内の商店主らを中心に、路地裏に人を呼び込んでまちの活性化につなげようと去年に続いて企画されたものです。マルシェは文具店「ミフジ」西側の伊勢街道エリアと、コーヒー店「レイメイコーヒー」北側の路地裏エリアの2カ所に分