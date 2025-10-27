27日朝、鹿角市の花輪中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、27日午前7時20分ごろ、鹿角市花輪字陣場の花輪中学校近くの草地にクマ1頭がいるのを、男子中学生が目撃しました。クマの体長は約50センチです。花輪中学校までは20メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけています。