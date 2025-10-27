26日午後、秋田市御所野の公園内にいるクマ1頭が目撃されました。近くには御所野学院中学校・高校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、26日午後2時50分ごろ、秋田市御所野地蔵田三丁目の御所野総合公園の敷地内にクマ1頭がいるのを、自転車に乗っていた10代の男性が目撃しました。近くの民家までは約40メートル、100メートルほどの場所には御所野学院高校があり、その隣には御所野