12月に開催されるみえ松阪マラソンを前に、ジョギングとゴミ拾いを組み合わせたフィットネス「プロギング」のイベントが、三重県松阪市で開かれました。「プロギング」は2016年にスウェーデンで始まり、日本や世界100カ国以上で親しまれています。25日のイベントは、松阪市とプロギングジャパンが連携して開いたもので、県内を中心に大阪、京都、愛知などから2歳から50歳代の約40人が参加しました。準備体操のあと3班に分かれて、