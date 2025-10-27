リオデジャネイロオリンピック女子レスリングの金メダリスト土性沙羅さんが、夢やチャレンジ精神の大切さについて、24日、三重県津市の中学生で講演しました。講演会は、地域で奉仕活動に取り組む津南ロータリークラブが創立60周年記念事業の一環として行なったもので、この日は津市の橋南中学校の生徒と津南ロータリークラブの会員ら約600人が参加しました。土性さんは、自身の経験を交え「勝つことが全てではなく、努力すること