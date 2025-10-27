瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も日差しが届くでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で23度、津山で22度の予想です。26日と同じくらいか高い気温になります。 28日も青空が広がる見込みですが、岡山県北部では寒気の影響で昼前まで曇りになるでしょう。湿度が低く、28日にかけてもカラッとした体感になりそうです。朝の最低気温は岡山で9度、津山で6度、高松で12度でしょう。日中の最高気温は岡