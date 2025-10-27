ソフトバンクは27日、宮粼颯投手（25）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。福岡市のみずほペイペイドームで通告を受け「昨日の今日で少し考えさせてほしいと言わせてもらいました。現役続行を考えているのを含めて、考えさせてほしい。1軍で貢献できず悔しい1年だった。僕の力不足です」と語った。育成での再契約を打診されたとみられる。宮粼は東農大から育成ドラフト8位で2023年に入団。1年目に左肘の