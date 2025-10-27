ソフトバンクは27日、板東湧梧投手（29）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。福岡市のみずほペイペイドームで通告を受け「このままでは終われない。終わりでもあるし新たなスタートでもある。前を向いて進みたい。プロ野球での楽しさが色濃く今宮も残っている。最終戦でリーグ優勝が決まる試合で先発させてもらったのは一生の財産。痺れましたね。後悔はたくさんあります。この2年振り返ってもう一つ自分を信じきれな