第14回 2025年の「全国女性社長」調査全国の約440万社のうち、女性社長は過去最多の68万4,669人（前年比5.4％増）にのぼることがわかった。前年から3万5,407人増え、全社長の15.55％（前年15.24％）を占めた。調査を開始した2010年に21万2,153人だった女性社長は、15年間で3.2倍（222.7％増）に増えた。都道府県別の女性社長の最多は、東京都の17万5,258人、最少は島根県の1,768人で、100倍の開きがあった。女性社長率は、沖縄