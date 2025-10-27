札幌市中央区の豊平川の河川敷で１０月２７日朝、通行人がサイクリングロードを横切るクマ２頭を目撃しました。付近には小学校もあり、警察や市が警戒を強めています。クマが目撃されたのは、札幌市中央区南２４条西７丁目の豊平川の河川敷です。 午前６時すぎ、７０代の女性がサイクリングロードを歩いていたところ、２００メートル先にいたクマ２頭が、西から東方向に歩いて川の茂みに入っていくのを目撃し