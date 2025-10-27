国内女子ツアー第31戦「マスターズGCレディース」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。【写真】優勝賞金3600万円だけじゃなく…この高級車もゲット！MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。先週の大