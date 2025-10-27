¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¡¢36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Ë¡¦¥Ä¥§¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤¬Éü³èÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£Êì¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿LET¡Ê²¤½£½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ë¡Ö¥¦¥¤¥¹¥È¥í¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤¬¤½¤ÎÉñÂæ¡£°­Å·¸õ¤Î¤¿¤á36¥Û¡¼¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ö63¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤â¡Ö67¡×¡£ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡½¤Ç2°Ì¤Ë4ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº¸ÂÇ¤Á¤Ç¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂÇ¤Ä¥ä¥Ë¡¦¥Ä¥§¥ó¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿18ÈÖ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÍ§