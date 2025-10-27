パターマニアであるティーチングプロの追分浩一が、最新34モデルのパターを約3時間かけて徹底的に試打。打感・ミスヒットの強さ・コロがり・再現性の4部門でベスト3を選んでもらった。【写真】ベスト3モデルの試打評価を全て公開！【打感の良さトップ3】1位：スコッティキャメロン スタジオスタイル ニューポート22位：プロギア PRGR デザインパターBC-333位：ミズノ M クラフトX打感部門の1位に選ばれたのは大本命のスコッティ