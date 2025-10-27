高市首相は２７日朝、初外遊となったマレーシア訪問を終えて政府専用機で羽田空港に到着し、帰国した。午後に来日する米国のトランプ大統領と、２８日に初の対面での首脳会談に臨む。日米同盟のさらなる深化や経済安全保障協力の推進、関税措置を巡る日米合意の着実な履行などを確認する見通しだ。両首脳は、２６日からマレーシアで始まった東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席した。トランプ氏は２７日、マレ