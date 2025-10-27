東京・品川警察署で24日朝、カメラが捉えたのは俯きながら歩く男。飲食店から現金盗み自転車で走り出す窃盗などの疑いで逮捕された若林秀修容疑者（45）。防犯カメラの映像には、東京・大田区の閉店後の飲食店に7月、自転車で現れた若林容疑者は、シャッターを上げるとそのまま店の中へ入って行く様子が映し出されていた。約2分後、店の中から持ち出した箱を前かごに入れて走り去って行った。盗まれたのは、現金1万6000円や店の鍵