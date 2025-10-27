俳優の北村匠海（27歳）が、10月26日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。北村を子役の頃から知っている「お姉さん」のような松岡茉優（30歳）について、「松岡さんのおかげでブレずに生きられました」と語った。朝ドラ「あんぱん」などでめざましい活躍を見せた北村匠海が、番組のゲストとして登場。北村を良く知る人物として、北村が子役として活動している頃から共演の多い松岡茉優が北村についてコ