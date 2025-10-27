明日28日から30日、九州は朝晩の冷え込みがぐっと強まり、山沿いでは早霜のおそれがあります。農作物の管理などにご注意ください。今日27日は西高東低の冬型今日27日は北海道付近や日本の東海上で低気圧が発達し、大陸から高気圧が張り出しています。九州付近は西高東低の冬型の気圧配置で、寒気が流れ込んでいます。明日28日にかけて九州付近にはこの時季としてはやや強い寒気が流れ込む見込みです。今日27日の九州は大体晴れる所