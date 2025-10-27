イメージ画像 香川県は高松の夜を彩る幻想的なナイトイベント「あなぶきアリーナ香川 プロジェクションマッピング2025 Halloween」を10月29日（水）から31日（金）までの3日間行います。 2025年2月にオープンした「あなぶきアリーナ香川」を舞台に、巨大な外壁をスクリーンに見立てた迫力ある映像と音楽の演出が展開されます。光と音が織りなす幻想的な空間が、訪れる人々を非日常の世界へと