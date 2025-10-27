2023年11月23日撮影岡山市提供 岡山市は子どもの虐待防止を訴える「オレンジリボンキャンペーン」を11月に行います。 国が定める「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」に合わせて、毎年11月に行っているもので子ども虐待のない社会を目指します。 期間中（11月4日～28日）、岡山市役所本庁舎には「ストップ子ども虐待」と書かれた懸垂幕が掲げられます。 また、国連が制定した「世界子