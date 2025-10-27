東京時間10:41現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝20438.00（-84.00-0.41%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4105.50（-32.30-0.78%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外はリスク警戒光体で低下。東京金も軟調