２２日、北京市平谷区王辛荘鎮のペット同伴型公園で、犬の散歩をする市民。（北京＝新華社記者／任超）【新華社北京10月27日】中国北京市平谷区王辛荘鎮でこのほど、ペットと一緒に楽しむことを前提とした同区初の公園が開園した。ペット向けの運動場、水飲み場、散歩コースなどが設けられ、ペット連れの市民でにぎわっている。２２日、北京市平谷区王辛荘鎮のペット同伴型公園で、犬に水を飲ませる市民。（北京＝新華社記者／任