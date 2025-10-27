ドジャースの本拠地ドジャースタジアムの右翼席コンコースに、大谷翔平投手の記念ボードが飾られたことが２６日（日本時間２７日）、明らかとなった。ボードは１７日（日本時間１８日）に行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦、投打二刀流で「３本塁打＆６回無失点１０奪三振」の快挙を成し遂げた試合を記念。「ドジャース伝説の瞬間」コーナーのひとつで、８人の中の一人として記された。また、この試合で放