全世界を熱狂の渦に巻きこんでいるオアシスの再結成ツアー『oasis Live ’25』が、イギリス、アイルランド、カナダ、アメリカ、メキシコ、韓国での29公演を終え、いよいよ30公演目にして日本に上陸。通算12度目、『フジロックフェスティバル’09』以来16年ぶりとなる来日公演のDay1が、東京・東京ドームにて25日に開催された。【ライブ写真多数】絶好調のパフォーマンスをみせたリアム・ギャラガーほか予定されていた午後6時30