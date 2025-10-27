「ルミエールＡＤ」（２６日、新潟）舞台適性の高さを示した。格上挑戦ながら１番人気に支持されたイコサン（牡５歳、栗東・長谷川）が、大外枠から外ラチ沿いの位置を奪って先頭に立つと、持ち前のスピードを発揮してそのまま押し切った。斎藤は「いい枠を引けたし、５３キロのハンデも大きかった。自分でレースをつくって勝ち切るのだから力はあります」とパートナーをたたえた。