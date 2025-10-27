子どもが反抗期になると、親としてはどう対処していいのか悩みますよね。どれだけ注意しても反抗されたらそれ以上なにもできず、余計に関係はこじれるだけ。そんなつらい反抗期を、大胆な作戦で乗り越える人もいるようで……？今回は、反抗期の息子をおとなしくさせるために母親を入れ替えた話をご紹介いたします。母親入れ替えっこ作戦「中学生の息子は反抗期で、なにを言っても歯向かってきます。そのことを妹に相談したら『母