26日未明、秋田市仁井田の認定こども園の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、26日午前0時20分ごろ、秋田市仁井田仲谷地を車で走っていた60代の男性が田んぼにいるクマ1頭を目撃しました。体長は約80センチです。近くの民家までは約100メートル、あおぞら幼保連携型認定こども園までは約300メートルで、警察が注意を呼びかけています。