27日朝、秋田市広面の住宅敷地内でクマが目撃されました。近くには広面小学校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、27日午前6時ごろ、秋田市広面字近藤堰添の30代の男性が、自宅の中から敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約70センチだったということです。広面小学校までは約200メートルで、警察が注意を呼びかけています。