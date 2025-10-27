琉球ゴールデンキングスは10月27日、ケヴェ・アルマとの2025－26シーズン選手契約について、同選手の個人的な事情により、双方合意の上で契約を解除することを発表した。 現在26歳のアルマは、206センチ107キロのパワーフォワード兼センター。バージニア工科大学卒業後、メンフィス・グリズリーズでNBAサマーリーグに参戦すると、2022－23シーズ