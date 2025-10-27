2023年夏、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ『VIVANT』が帰ってくる――。TBSが2026年の日曜劇場枠で『VIVANT』続編の放送を正式発表。主演・堺雅人さんをはじめ、阿部寛さん、二階堂ふみさん、二宮和也さんら豪華キャストが再集結する。【画像】続編に登場する主要キャスト5人の最新ビジュアルはこちら砂漠から新たな舞台へ――堺雅人演じる乃木憂助の新たな冒険が2026年に始まる■驚異の視聴人数6000万人超え！社会現象を巻き起こし