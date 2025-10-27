Image: Ace_Leather Factory こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ランチを終え、椅子に深く腰掛けた瞬間、ウエストに感じる圧迫感。 「少しだけ緩めたいけど、人前でガチャつかせるのは気が引ける」といったときの解決策が「レザーベルト」です。このベルト、先を押し出すだけで、1mm単位でフィット感を調整できます。穴がなく、したがって音もな