興行収入367億円を突破し、海外でもヒットを続ける『鬼滅の刃』最新作。しかし、あなたはこの映画の監督が誰か知っているだろうか？歴代興収1位・2位を独占する大ヒット作なのに、監督名を答えられる人はほとんどいない。「コナン」も「ミッション：インポッシブル」も、さらには「アナと雪の女王」も同じだ。なぜ現代の観客は監督を気にしないのか。その背景にある「批評の死」、さらにはYahoo!ニュースや生成AIまでつながる、こ