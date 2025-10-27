【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが『ELLE Japon（エル・ジャポン）』12月号（10月28日発売）に初登場する。 ■「それぞれ同じ心を持ってるから、団結して進める」（HANA・NAOKO） ちゃんみなとBMSGがタッグを組んだオーディション番組『No No Girls』から誕生した、今最も注目を浴びている7人組ガールズグループ、HANA。デビューシングル「ROSE」が国内ダンスグループ最速で1億回再