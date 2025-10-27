発達障害の方の多くが、音や光、匂いなどに敏感な「感覚過敏」や、逆に鈍さを感じる「感覚鈍麻」を抱えています。これらの特性を無視した環境では、ストレスやパフォーマンスの低下につながることも。本章では、感覚特性に応じた適切な環境配慮の方法を解説します。 監修医師：三浦 暁彦（医師）【経歴】 2018年富山大学医学部医学科卒業。慶應大学病院、国立病院機構久里浜医療センター、国立国際医療研究センタ&