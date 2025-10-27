現地10月26日に開催されたプレミアリーグの第９節で、アストン・ビラはマンチェスター・シティとホームで対戦。３連勝中の強豪を１−０で撃破した。物議を醸しているのが、ジェイドン・サンチョの途中出場・途中交代だ。29分に負傷したエミリアーノ・ブエンディアと交代で投入されたイングランド代表MFは、74分にベンチに下げられたのだ。英紙『Daily Mail』は、この起用法について、「サンチョは、サッカー界最大の屈辱を受