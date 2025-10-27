27日11時現在の日経平均株価は前週末比1126.90円（2.29％）高の5万426.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1491、値下がりは89、変わらずは31と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を242.43円押し上げている。次いでＳＢＧ が209.09円、ファストリ が126.87円、東エレク が45.46円、ＴＤＫ が28.54円と続く。 マイナス寄与度