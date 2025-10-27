「超越と発展−中国の日本学研究と日本の中国学研究」と題する国際シンポジウムが10月25日から26日にかけて、北京外国語大学で開催されました。このシンポジウムは、中日共同事業として同大学に創設された北京日本学研究センターの設立40周年の記念行事としても位置づけられています。25日の開幕式には北京外国語大学の王定華書記、日本国際交流基金の黒澤信也理事長、日本の金杉憲治駐中国大使らが出席してあいさつを行いました。