ソフトバンクは27日、宮崎颯投手に来季の契約を結ばないことを通達した。今季の7月に支配下に昇格。1軍では2試合に登板した。「球団がではなく、僕の選手としての力不足を感じています」と悔しさをにじませた。球団は育成選手での再契約を検討している模様だが、他球団からのオファーが届く可能性もある。「ホークスには感謝もあります。広い視野を持って考えたいと思います」と話した。