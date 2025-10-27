元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。秋服コーデを披露した。「cosyseasonoutfitinspo」と書き出した小嶋。バリエーション豊かな秋服姿を掲載した。「キャメルのロングコートのblack&whiteコーデ、スタジャンのミニ&ロングコーデも載せてみた」と説明。スタイルが際立つハイセンスなコーデを公開した。ファンからは「サングラス姿の小嶋さん大好き」「可愛