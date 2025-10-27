栃木県立佐野東高の英語の授業で、生徒1人ずつが英語を話すのを動画撮影する際、最も習熟度が低い組で担当教員が冒頭に「poison（毒）」と全員に発音させていたことが27日、高校への取材で分かった。保護者から苦情があり、担当教員が生徒に謝罪したという。9月、2年生を習熟度別に約20人ごとの4組に分けた授業で、各組を識別するため、動画冒頭でそれぞれの単語を発音させた。習熟度の高い組は「harmony（調和）」などだった