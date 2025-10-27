ブルージェイズのシュナイダー監督は２６日（日本時間２７日）、ドジャー・スタジアムでワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦の前日会見で意気込みを語った。「ロースター入りしている全員を信頼している。（第３戦からの）３連戦ではおそらく全員が必要になる」「複数の投手が複数イニングを投げられる体制を構築しようとやってきているが、その基盤は先発投手から始まる。先発が（長い）イニングを消化できたら、それは非常に大きい