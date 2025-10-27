オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）は２６日（日本時間２７日）、ホームで２―３と今季初黒星を喫したＰＳＶアイントホーフェン戦で不発。４戦連続ゴールを逃した。ここまでリーグ９試合で１１得点をマークし、ランキングトップの上田は先発出場。前半３０分、ＦＷイスマエル・サイバリに先制を許し、後半５分に追い付くも６、１５分にサイバリにハットトリックとなるゴールを奪われた。上田も果敢に