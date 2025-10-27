「18インチの折りたたみiPad」が2029年以降に登場し、価格は3000ドル（約46万円※）になると報じられています。 ※1ドル＝約152円で換算（2025年10月23日現在） ↑折りたたむと46万円。 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、折りたたみiPadのプロトタイプは開くとノートパソコンのような見た目になり、ディスプレイがキーボード、トラックパッド、パームレストの代わりになるとのこと。 アップルは折りた