レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートにて、期間限定の「キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026」を開催。家族みんなで新年を迎え、2026年で最初の思い出を作れるイベントです！ レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート「キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026」  期間：2025年12月31日(水)〜2026年1月12日(祝) 日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R) ・ジャパン・リ