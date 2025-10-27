デビューからわずか5年目。透明感あふれる存在感で、着実にキャリアを重ねている當真あみ（18）。CMで注目を集めて以来、日曜劇場『さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜』やNHK大河ドラマ『どうする家康』、そして主演ドラマ『ちはやふる ―めぐり―』など話題作に次々と出演。清らかな雰囲気と確かな演技力で、同世代の中でもひときわ輝きを放っている。そんな彼女が主演を務める最新作が、映画『ストロベリームーン